Este viernes por la mañana, en Tribunales se desarrolla el juicio abreviado por el caso de Jairo Malla, el joven motociclista que perdió la vida tras ser atropellado en febrero de 2024. En la puerta del lugar, varios familiares y amigos exigieron justicia pidiendo que se dicte una condena efectiva ya que se llegó a un acuerdo y a la conductora implicada le darán tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación. La acusada es Vanesa Carrascosa Font, imputada por el delito de homicidio culposo doblemente agravado.

Convocado por la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, este grupo de personas se advocaron en la puerta. El hermano menor de la victima, Leo, apuntó a los jueces por generar falsas esperanzas en la madre de ambos: “Juegan con los sentimientos de una madre”, resaltando que llevan más de un año esperando por una condena justa. "Debería el fiscal trabajar con la parte querellante de la victima para enfrentar al acusado" señalando indignado que hay un acuerdo con la parte culpable.

Prosiguió diciendo: "Me parece muy injusto lo que tratan, no es solo con el caso de mi hermano sino en general, para ellos es un trámite" expresó Leo. "Se burlan de la familia, haciéndole creer a las madres que va a hacerse justicia" cerró. "Este es un mundo que no se conocía, y lamentablemente a los que les toca conocerlo van a sufrir" expresó.

Guillermo Chirino, presidente de la asociación que acompaña a la familia de Jairo, expresó rotundamente que por más temprano que hayan dictado la audiencia están para reclamar: "Como dijo la mamá de Lucia, la poquita fuerza que nos queda la ponemos acá" sentenció con duras críticas y repudio al hecho de abreviar el juicio.

Pidió que pronto la Justicia cambie las situaciones en las que se unen las Familias de Dolor, señalando que cuando la reforma del código penal centrado en el Senado de la Nación se apruebe ya no habrá mas familias en la puerta porque los jueces tendrán mas herramientas.

Sobre las circunstancias del caso, acerca de la brutal muerte de la víctima, Chirino expresó que es "tremendamente desgarrador".