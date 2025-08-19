En las últimas horas salieron a la luz datos preliminares de la autopsia realizada al cadáver de Mario Alday. El estudio realizado a los restos del docente jubilado confirmó cómo fue la dolorosa muerte que sufrió.

Esta situación se produjo en la Villa del Carril, durante el pasado lunes 18 de agosto. Si bien en un principio se creyó que podía ser un simple incendio, ya se confirmó que el exdocente de la Universidad Nacional de San Juan fue asesinado.

La autopsia confirmó que Alday fue atacado, ya que tenía múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Sin embargo, el impacto mayor lo tenía en su cabeza, el cual le ocasionó una hemorragia interna que provocó una asfixia mortal.

Sumado a esto, se reveló que su cadáver estaba atado de pies y manos, cubierto con una sábana. En ese sentido, está prácticamente confirmado que el hombre fue asesinado antes de que su habitación y otras partes de su vivienda se incendiaran.