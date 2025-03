El viernes pasado, una mujer de 28 años del departamento de Sarmiento falleció estando embarazada de su beba de 9 meses. Tenía fecha de parto para el 12 de marzo. Sin embargo, se despertó sintiendo un fuerte dolor en el pecho y falleció. Los resultados de la autopsia arrojaron este sábado que la causa de muerte fue por un edema pulmonar que le causó un infarto y la dejó sin vida a ella y a su beba. Los médicos intervinieron el embarazo con una cesárea pero la bebe ya estaba muerta.

La joven mamá , también tenia una hija de 4 años. El viernes a las 6:30 de la mañana, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y le avisó a su padre de su malestar. Fuentes oficiales de la fiscalía de turno le confirmaron a Diario 13 San Juan que de inmediato la joven fue trasladada al hospital Lloverás de la localidad de Media Agua en Sarmiento pero no llegó con vida.

Según las fuentes cuando los médicos notaron que no tenía pulso decidieron trasladar el cuerpo de la mujer al hospital de Pocito para realizarle una cesárea, ya que no contaban con los elementos necesarios para realizarla en el lugar. Intentaron salvar la vida de la pequeña que aún no había visto la luz, pero llegó sin vida.

La fiscalía sigue investigando la historia clínica de la mujer y esperan un informe oficial de los médicos durante la tarde de este sábado.