Durante la mañana del pasado viernes 5 de septiembre, se conoció la sorpresiva muerte de un martillero público en San Juan. Su cuerpo fue encontrado dentro de una inmobiliaria situada en Capital. Recientemente se confirmó que esta persona había atentado contra su vida.

El difunto es Sebastián Edgardo Martínez, un hombre de 47 años que fue encontrado dentro de una inmobiliaria situada en Brasil y Lavalle. El fiscal a cargo del caso, Francisco Micheltorena, desde el lugar de los hechos ya había advertido que podía tratarse de un suicido.

Esto se debe a que el cadáver presentaba signos de violencia, pero en el lugar no había rastros de que hubiera ingresado otra persona. El cuerpo de Martínez yacía en un charco de sangre y también se descubrió que la puerta tenía media vuelta de llave que había sido colocada desde dentro.

Esta hipótesis terminó siendo confirmada por la autopsia que se le realizaron a los restos. El estudio forense reveló que Sebastián Edgardo tuvo una muerte violenta que coincide con las características de un suicidio.