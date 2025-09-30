La banda que robaba aires acondicionados cumplirá prisión preventiva en el Penal de Chimbas

Dos hombres quedaron tras las rejas luego de ser señalados como integrantes de una banda dedicada al robo de aires acondicionados en casas de fin de semana. Se trata de Jorge Pablo González, conocido finquero de Pocito, y de Facundo Ariel Castro Flores, quienes fueron formalmente imputados por robo en tres hechos frente al juez de Garantías, Diego Sanz.

Tras ser identificados mediante cámaras de seguridad y detenidos por las autoridades, los sospechosos conocieron las pruebas en su contra, incluyendo videos que los muestran cometiendo los ilícitos. La fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, solicitó prisión preventiva, y el magistrado dispuso que ambos permanezcan detenidos por 15 días mientras se desarrolla la Investigación Penal Preparatoria.

González, de 42 años, y Castro Flores, de 29, fueron sindicados como parte de un grupo que elegía casas vacías para sustraer aires acondicionados, utilizando herramientas específicas para cometer los robos.

El pasado 27 de septiembre, se realizaron dos allanamientos simultáneos en Pocito, donde se recuperó parte del botín denunciado por las víctimas, junto con una camioneta Toyota Hilux blanca utilizada para transportar los electrodomésticos durante la noche.

Previamente, otros operativos habían permitido recuperar nueve aires acondicionados completos y una bicicleta denunciada como robada en 2023. Los objetos y los teléfonos celulares de los sospechosos fueron incautados para profundizar la investigación, ya que se presume que servían para concretar la venta en el mercado negro.