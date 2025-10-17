La declaración de los acusados por el crimen de Emir Barboza

Este viernes al mediodía comenzó la primera audiencia por el crimen de Emir Barboza, el niño de 9 años que fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Valle Grande, en Rawson. En la sala se presentaron seis imputados que brindaron sus declaraciones ante la Justicia, mientras que un séptimo detenido fue arrestado horas antes y no participó del encuentro.

El caso conmovió a San Juan desde la madrugada del 14 de octubre, cuando Emir fue baleado mientras se encontraba en la puerta de la casa de sus abuelos. Su padre lo trasladó de urgencia al hospital Marcial Quiroga, pero el pequeño ya había fallecido.

Durante la audiencia, los acusados insistieron en su inocencia y ofrecieron distintas versiones sobre los hechos ocurridos aquella noche.

Cristian Guajardo, vecino del barrio Valle Grande, relató que se encontraba junto a su hijo cuando comenzó la agresión. “Estábamos tomando una gaseosa, llegué en la moto con mi hijo y fue todo cuestión de minutos. Empecé a sentir que largaban piedras, lo llevé al fondo y lo tapé. Cuando quise salir ya estaba la policía y me arrestaron. Yo no hice nada”, sostuvo.

El hombre aseguró que no participó de ningún enfrentamiento. “Soy inocente, soy el sostén de mi familia. Lo siento mucho por ese angelito”, dijo entre lágrimas, y agregó que su esposa se encontraba enferma del corazón y que tiene cinco hijos menores.

Por su parte, Alan Bazán, también del barrio Valle Grande, afirmó que decidió declarar “porque todas las cosas que dijeron no tienen razón”. El joven explicó que se refugió en la casa de su abuela tras recibir amenazas. “Ellos vinieron y nos amenazaron que nos iban a matar. Fueron ellos los que pegaron, el niño no tiene la culpa de nada”, expresó.

Otro de los acusados, Santander, sostuvo que se acercó a la casa de su abuela por temor a los disturbios. “Fui por la seguridad de mi abuela y de mi tía, que es especial. Se escucharon amenazas y yo tengo mi propia arma para resguardar a mi familia, nada más”, declaró.

En tanto, Dante Carrizo afirmó ser el padre de una de las menores involucradas en la pelea previa al crimen. “Lamento todo lo que ha pasado, pero los Barboza y los Luna venden droga y manipulan a la gente. La policía estuvo y hubo lío de las dos partes. Ellos también dispararon desde sus casas. Lamento lo del niño, pero lo que dijeron no tiene nada que ver conmigo”, señaló.

Su hermano, Hernán Carrizo, también negó haber tenido participación. “Yo vivo con mi madre porque soy viudo y tengo dos hijos. Escuché piedras y disparos, pero estaba adentro con los niños. Lo siento mucho por el chico, pero también tenemos miedo por nuestros hijos”, expresó.

El último de los sospechosos, identificado como Jonathan Carrizo, del barrio Estación, no prestó declaración.

El fiscal Iván Grassi, a cargo de la investigación desde la UFI Delitos Especiales, explicó días atrás que se encontraron vainas de dos calibres distintos (9 mm y .22) en el lugar del hecho y que la pericia balística será clave para determinar quién efectuó el disparo mortal.

Mientras tanto, los vecinos de Valle Grande continuaron reclamando mayor presencia policial, tras reiterados episodios de violencia y consumo de drogas en la zona.