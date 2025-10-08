La defensa de “Panchito” Velázquez aseguró que recibió mensajes de la madre de las denunciantes

Maximiliano Páez, abogado defensor de Francisco "Panchito" Velázquez, rompió el silencio tras la denuncia que el ex hockista recibió por presuntas exhibiciones. En una entrevista otorgada a Compacto Trece, el letrado se mostró confiado en la labor de la UFI ANIVI y adelantó que las pruebas documentales y testimoniales respaldan la versión de su defendido, minimizando las acusaciones, ente las que destacó que la madre de las jóvenes que acusan al ex deportista, quien también es su ex pareja, le envió mensajes de WhatsApp.

Páez destacó la actuación de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) ANIVI, a cargo de la doctora Insegna. "Estamos muy tranquilos porque es en una UFI que trabaja muy bien. La doctora Insegna... es muy responsable", aseguró. El abogado hizo hincapié en el pragmatismo de la fiscalía ante la repercusión del caso debido a que Velázquez es una persona pública, aunque insistió en que la UFI ha dejado en claro que se actuará con total igualdad ante la ley.

Actualmente, el caso se encuentra en una etapa previa de investigación, sin formalización de la acusación. El defensor informó que Velázquez se puso de inmediato a derecho, poniendo a disposición su celular a la Justicia.

La Versión de Velázquez y las pruebas

La denuncia indica que, en la madrugada del domingo, cerca de las 6 o 7 de la mañana, Velázquez habría ingresado al dormitorio de las denunciantes (una joven de 18, otra de 17 y una niña) y habría manifestado o tenido una actitud prohibida por la ley.

Fuentes allegadas a las denunciantes aseguraron que se mostraron shockeadas y desbordadas tras el presunto episodio por el cual acusan al campeón del mundo. Las jóvenes detallaron a sus allegados, entre ellas su madre, que el ídolo del deporte sanjuanino se sentía atraído físicamente por ellas, y que no estaba en sus cabales en ese momento.

El abogado aseguró que Velázquez mantenía una relación personal e íntima con la madre de las denunciantes. "La misma madre de las denunciantes a las 6 de la mañana, ella misma lo deja a él, en el domicilio de ella. O sea que el señor Velázquez le permitieron el ingreso, fue dejado por la misma dueña de casa, que es la ex pareja"

Páez agregó que Velázquez "tenía llaves de esa casa" y que existía una relación de confianza con las hijas de su expareja, las denunciantes, al punto de que "estaban planeando irse de vacaciones".

La defensa del ex hockista aseguró que toda esta información esta acreditada con diversas pruebas: teléfono, prueba documental, prueba testimonial y cámaras (privadas y públicas) por tratarse de un lugar céntrico. El abogado señaló que incluso hay una discrepancia en la denuncia, que menciona una escalera en el inmueble, cuando este no cuenta con ella.

Daño a la imagen

El defensor también puso en duda la veracidad de la acusación al revelar que, horas después de la denuncia, la denunciante le envió mensajes vía WhatsApp a Velázquez. "Hay cosas que no entendemos", expresó Páez.

Finalmente, el abogado enfatizó el daño ocasionado a la imagen de su cliente: "Se le ha ocasionado un daño grandísimo, yo diría que irreparable". Mencionó que gente cercana en Europa se ha contactado con él para ponerse a disposición, dada su popularidad.

El Ministerio Público Fiscal maneja dos opciones en este momento: formalizar la acusación por el delito que estimen pertinente o desestimar la denuncia y archivar la causa. El equipo de la defensa confía en que se procederá con el archivo.