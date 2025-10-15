La figura de María Lorena Villaverde, diputada nacional por La Libertad Avanza y candidata a senadora por Río Negro, vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse documentos que confirman su detención y condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína.

Según el expediente judicial al que accedieron fuentes allegadas al caso, Villaverde fue arrestada el 17 de julio de 2002 en el aeropuerto de Sarasota, en el estado de Florida, cuando intentaba ingresar 15 kilos de cocaína junto a dos cómplices: el cubano Jesús Ferrer y el colombiano Fabio Restrepo, presunto integrante del Cártel de Cali. En su poder, las autoridades también encontraron 50 mil dólares que no pudo justificar, además de otros 17 mil dólares decomisados en su domicilio.

Villaverde permaneció presa varios meses y fue condenada en octubre de ese año por contrabando agravado de estupefacientes, un delito que en la legislación norteamericana contempla penas de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, según consta en los registros, alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense que le permitió recuperar la libertad a cambio de colaborar con información sobre la red de narcotráfico. Desde entonces, no puede ingresar a Estados Unidos sin ser detenida de inmediato.

Un pasado judicial que vuelve

La historia de la hoy legisladora comenzó a salir a la luz tras una moción de privilegio que Villaverde presentó semanas atrás en la Cámara de Diputados. Allí, la dirigente libertaria aseguró que su “buen nombre y honor” estaban siendo atacados por la prensa y mostró un certificado de antecedentes penales “limpio”. Sin embargo, dicho documento solo contempla causas locales y no antecedentes en el extranjero.

Los registros judiciales revelan además que Villaverde ya había sido detenida en 2001 en Miami, por obstrucción de la justicia, aunque fue liberada horas después. Su nombre figura en expedientes vinculados a redes de narcotráfico investigadas por la policía de Miami Beach.

Tras su salida de Estados Unidos, regresó a la Argentina en 2003, se radicó en Neuquén y creó una agencia de publicidad. Años más tarde, contrajo matrimonio con Carlos Marcelo Bauzas, con quien fundó la empresa Taskarsa S.A.. El vínculo terminó en un divorcio conflictivo, donde el exmarido presentó documentación que acreditaba el pasado delictivo de Villaverde y la existencia de maniobras financieras sospechosas.

Según la causa civil tramitada en San Nicolás, Villaverde retiró más de seis millones de dólares de las cuentas de la empresa, parte en efectivo, durante el proceso de separación. Con ese dinero, comenzó a actuar como prestamista, ejecutando pagarés de manera irregular, lo que derivó en denuncias judiciales por estafa y usura.

Vínculos con el lavado de dinero

El nombre de la diputada volvió a aparecer en 2017, vinculado al caso Blaskey, conocido como el del “Bernie Madoff argentino”, una estafa piramidal que dejó cientos de damnificados. En ese expediente, Villaverde figura entre quienes habrían participado como captadoras de inversores.

En los últimos años, su relación sentimental con Claudio “Lechuga” Cicarelli, primo del narcolavador Fred Machado, actualmente con pedido de extradición a Estados Unidos, reavivó las sospechas sobre sus vínculos con el lavado de activos del narcotráfico.

Pese a las múltiples acusaciones y antecedentes, Villaverde mantiene su banca como diputada nacional y aspira a llegar al Senado en las próximas elecciones. En su última intervención pública, aseguró tener “las manos y la conciencia limpias” y se sometió a un test de consumo de drogas para “demostrar su transparencia”.

Sin embargo, los documentos judiciales y su paso por el sistema penal estadounidense dibujan una historia difícil de borrar. En el Congreso y en la Justicia argentina crece la presión para que la diputada brinde explicaciones sobre un pasado que, pese a sus intentos, parece imposible de ocultar.