Sobre el mediodía de este viernes 3 de octubre, se conoció finalmente que Babsía fue declarado responsable de la muerte de Julieta Viñales pero aún así no irá a la cárcel. En ese sentido la madre de la víctima se mostró conforme, pero le pidió perdón a su hija fallecida “por ponerle a ese homicida en su camino”.

Cyntia Aboal habló con los medios de comunicación que se presentaron en Tribunales, instantes después de que se confirmara la condena. El castigo para el otorrino que operó a Julieta fue de 2 años y 6 meses de prisión condicional, junto con 6 años de inhabilitación para desempeñar su especialidad.

“Es un alivio, luchamos muchísimo para llegar acá, Julieta tenía toda una vida por delante. Le pido perdón a Julieta por haberle puesto en el camino a este homicida, jamás pensé que íbamos a terminar así. La amo y hoy está más presente que nunca. Vamos a seguir luchando, no voy a parar, nadie nos va a detener”, expresó la mujer entre lágrimas.

Aboal adelantó que seguirán insistiendo para buscar una pena más dura para Babsía. En ese mismo sentido invitó a todas las familias de un paciente víctima de mala praxis, se anime a denunciar y a buscar justicia por sus difuntos.

“Se hizo justicia, Julieta está más presente que nunca. Esto no puede seguir sucediendo, un poco de humanidad pedí por mi hija nada más. Esto es un gran paso que dimos por Julieta y por toda la gente que quedó en el camino por lo mismo. Se merece estar preso porque se llevó la vida de mi hija, tenía todo a su alcance para salvarla y no le importó absolutamente nada. Se nos hicieron eternos estos minutos", sentenció.