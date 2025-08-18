En el departamento de Angaco avanza una investigación judicial que tiene como protagonista a la excontadora de la Unión Vecinal Villa El Salvador, Viviana Estela Giner, acusada de administración fraudulenta y presunto desvío de fondos por un monto que ascendería a 80 millones de pesos.

La causa se inició en octubre de 2024 tras una denuncia presentada por la Dirección de Personería Jurídica, luego de detectar irregularidades en balances y documentación contable correspondientes al período 2020-2023. Según la pesquisa, varios documentos presentados habrían sido fraguados, con firmas adulteradas y avales dudosos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo que encendió las alarmas en los organismos de control.

El expediente quedó en manos del juez Guillermo Heredia, quien avanzó con la imputación contra la contadora por administración fraudulenta. Durante la investigación, se confirmó que los fondos cuestionados pertenecían a la institución barrial y que se habrían desviado en beneficio personal de la acusada.

Este lunes, a las 10 de la mañana, se realizará una audiencia clave en la que Viviana Estela Giner podría admitir su responsabilidad y proponer una reparación integral del daño para evitar llegar a un juicio oral y público. La decisión final quedará en manos de la jueza de garantíasMaría Moya, quien deberá evaluar si acepta el acuerdo y cuál será el monto que efectivamente devuelva la acusada.

Aunque la cifra estimada del perjuicio asciende a unos 80 millones de pesos, resta definir si la reparación económica cubrirá la totalidad de lo defraudado o si se establecerá un monto menor.