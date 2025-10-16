En la madrugada del lunes, San Juan se vio conmovido por la muerte de un pequeño de 7 años que recibió un balazo en medio de una gresca en el barrio Valle Grande, en Rawson. Este viernes se realizará la audiencia de formalización de los siete sujetos detenidos por este hecho. En la puerta de tribunales, el papá de Emir y la tía del pequeño realizaron un descargo sobre la situación y pidieron justicia.

El padre, muy conmovido por la situación, expresó que “lo único que quiero es justicia por mi hijo y a todos por igual. Quiero que todos paguen”. Por otro lado, María Eugenia, la tía abuela de Emir dijo que es una injusticia lo que han hecho con el niño. “Él era un angelito”. Expresó a su vez que no fue el padre quien lo llevó al hospital, sino un tío del pequeño, “lo llevó en el auto, pero el niño ya iba sin signos vitales”.

La familia de Emir señaló que toda la gresca comenzó por peleas entre mujeres que “se andan diciendo huevadas en el Facebook. Nosotros somos ajenos al problema. No sé cómo llegó a esto”. Agregó que “los vecinos tienen miedo de hablar. Ellos tienen que hablar para que se sepa cómo han sido las cosas. Se dicen muchas cosas que son mentiras”.

“Es mentira que hemos estado amenazando y diciendo que vamos a hacerles cosas a ellos. Nosotros en ningún momento hemos amenazando a alguien, que dejen de hablar pelo***. Son todas mentiras”, dijo la tía de Emir.

Por último, aseguró que su familia sí está amenazada por “ellos”, quienes le escriben por Facebook. "Cuando han ido a sacar los muebles para una mudanza, se le han reído en la cara a nuestra familia, como diciendo ‘acá ganamos nosotros’, pero es una criatura a la que han matado”, concluyó.