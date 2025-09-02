La investigación internacional por el robo de obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un giro en la Argentina. La familia del exfinancista nazi Friedrich Kadgien, que se refugió en el país tras el conflicto bélico, entregó a la Justicia un cuadro robado en Ámsterdam a un marchante judío, tras nuevos operativos en la ciudad de Mar del Plata.

Este lunes, agentes de la Policía Federal Argentina realizaron allanamientos en la vivienda de Patricia Kadgien y otros domicilios de la ciudad balnearia, en el marco de la causa que investiga el paradero de la obra “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi. El cuadro había sido identificado semanas atrás en una foto publicada por una inmobiliaria que ofrecía en venta la casa de la familia, lo que reactivó la investigación.

Tras los procedimientos, el abogado de la familia confirmó que la obra fue puesta a disposición de la Justicia civil, mientras que Patricia Kadgien y su esposo quedaron detenidos bajo arresto domiciliario por 72 horas, acusados de entorpecer la investigación.

Según trascendió, la defensa busca que el caso se tramite en el fuero civil para que se reconozca la propiedad de la pintura por el tiempo transcurrido, y cuestiona la denuncia penal presentada por encubrimiento de contrabando. Sin embargo, los herederos del coleccionista judío Jacques Goudstikker, víctima del saqueo nazi, ya adelantaron que reclamarán formalmente la devolución.

La policía también sospecha que la familia Kadgien podría poseer otra obra robada por los nazis, en este caso del artista neerlandés Abraham Mignon, aunque aún no se confirmó su existencia ni la identidad de los dueños originales.

En el primer allanamiento, realizado el 26 de agosto, se habían secuestrado un revólver, una carabina, celulares y algunas imágenes pictóricas, pero no la pintura buscada. En el lugar donde debía estar el cuadro aparecía colgado un tapiz.

Friedrich Kadgien, considerado “el mago de las finanzas” del nazismo, fue un miembro de las SS y colaborador cercano de Hermann Göring en los Planes Cuatrienales que financiaron la industria bélica alemana. Tras la guerra, huyó a Suiza y luego a América del Sur, instalándose finalmente en la Argentina, donde murió en 1978.

El caso, revelado por una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, expuso cómo las redes del expolio nazi aún dejan huellas en la actualidad, y abre un nuevo capítulo en la restitución de bienes robados durante el régimen.