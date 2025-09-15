La Fiscalía solicitó este lunes tres años de ejecución condicional, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años y reglas de conducta para tres efectivos policiales del departamento Angaco acusados de agredir a un hombre en mayo de 2024.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en la vía pública, aparentemente en estado de ebriedad y durmiendo dentro de un auto. Según detalló el fiscal Nicolás Schiattino, los dos policías masculinos lo despertaron, forcejearon con él y lo golpearon: “Lo tiran al piso y desde allí le pegan puntapiés y golpes de puño. Son apremios ilegales por parte de los dos funcionarios masculinos”.

La tercera imputada, una oficial, enfrenta cargos por falso testimonio e incumplimiento de deberes como funcionaria pública: “Introduce datos falsos en la causa, diciendo que había estado presente en el hecho, cuando no fue así. También incumplió sus deberes al no acudir al lugar desde la comisaría”, explicó Schiattino.

La investigación incluyó pericias médicas. La médica legista confirmó que las lesiones de la víctima fueron producto de golpes de puño y puntapiés, y no por un golpe en el pavimento como alegaron los policías. Además, uno de los efectivos presentó lesiones compatibles con golpes de puño.

El fiscal precisó que ninguno de los tres imputados posee antecedentes previos. “Las lesiones ocasionadas fueron graves, por lo que corresponde la sanción indicada”, concluyó Schiattino mientras el juicio continúa con la exposición de pruebas y testimonios.