En la antesala de una nueva audiencia en la causa por el femicidio de Yanina Pérez, su hermana Flavia manifestó su profundo descontento con el accionar de la Justicia, al considerar que el imputado, Omar “Guascazo” Pérez, se beneficia de mecanismos dilatorios.

“Estamos en la instancia de que mañana debería ser la audiencia. Estamos a la expectativa porque, si bien la audiencia se va a realizar, el asesino de mi hermana cambió de abogado. El tribunal le da una prórroga o no, esa es la decisión”, explicó Flavia. Según detalló, el imputado ya habría cambiado de defensor en cinco oportunidades: “Son estrategias que ha ido implementando, lo cual se le ha garantizado la real defensa al imputado. La Justicia está a su disposición para que la manipule como él quiere”.

La hermana de Yanina señaló que estos mecanismos no solo retrasan el juicio, sino que constituyen un nuevo daño para la familia. “Ya es violencia para con nosotros, los dolientes, los hijos, los padres, los hermanos que estamos a la expectativa de que se les dicte una condena para que tengamos un mínimo reparo a tan terrible crimen”, remarcó.

En relación al acusado, Flavia recordó que “él fue consciente desde un primer momento sobre lo que hizo. Incluso minutos después se jactaba de lo que hizo, y más adelante, cuando estaba detenido, dijo que si tuvo coraje para hacerlo tenía que tener coraje para estar ahí adentro”.

Finalmente, denunció que mientras el imputado recibe beneficios procesales, su hermana nunca contó con protección real. “No puede ser que este sujeto siga haciendo uso y abuso de sus derechos. Mi hermana no tuvo derecho cuando fue a hacer denuncias y no fueron tomadas. Hasta el día de hoy no los tiene, porque si a este sujeto se le están dando beneficios, quiere decir que a mi hermana no se le reconocen”, sentenció.