Este jueves se conoció una estremecedora noticia de una tentativa de homicidio en 25 de Mayo. Tras otra denuncia realizada con anterioridad y una perimetral, se dio un episodio que puso en peligro la vida de una policía que fue rociada con nafta por su ex pareja, quien intentó prenderla fuego. Este viernes fue la audiencia de formalización contra el sujeto, quien se encuentra preventivamente tras las rejas. El fiscal Mario Panetta relató cómo fueron los hechos previos a la detención de Mercado.

El primer episodio se dio cuando la víctima terminó la relación con Mercado, haciendo alusión a que consumía cocaína. Es por ello que él puso una perimetral contra ella, a quien le sacaron el arma reglamentaria debido a que es policía. Sin embargo, tiempo después continuaron con su relación sentimental. En ese momento, ella le prestaba el auto al hoy acusado para que trabaje en la plataforma de Uber.

En una discusión dentro del auto, el hombre comenzó a pegarle cachetadas y piñas mientras el auto estaba en movimiento. La ahorcaba e insultaba mientras ella ya estaba ensangrentada producto de los golpes. Al momento llegó un patrullero y la madre del sujeto, por lo que la pelea finalizó y la víctima radicó la primera denuncia por violencia de género.

La segunda denuncia se realizó este 20 de agosto tras una discusión dentro de un auto. Fueron hasta el balneario municipal y el hombre comenzó a reclamarle por la denuncia que la mujer había radicado. El sujeto le pegó una piña y luego quiso besarla, pero como ella se negó, agarró un bidón de nafta y empezó a rociarla.

Mientras forcejeaban, él sacó un encendedor y quería prenderla fuego. Acto posterior le dijo que era mentira y que estaba bromeando. Sin embargo, le vació el bidón entero de nafta, a lo que la víctima pidió ayuda a una vecina.

Cuando llegó la policía, detuvieron a Mercado, quien en la audiencia de formalización se lo acusa de tentativa de homicidio. La fiscalía pidió tres meses de prisión preventiva y ocho meses para la investigación, lo cual fue aceptado.