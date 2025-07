Este jueves al mediodía se llevó a cabo una audiencia clave en el caso que conmocionó a Rivadavia, donde una nena de dos años ingresó al Hospital Marcial Quiroga con signos de intoxicación por cocaína. La madre de la nena, una mujer de 27 años, quedó en libertad, pero con severas restricciones: no podrá acercarse a su hija ni tener contacto con ella.

El juez de garantías, Federico Rodríguez, hizo lugar al pedido del fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG, y de la ayudante fiscal Verónica Recio. Además de dictar la prohibición de contacto, estableció que el período de Investigación Penal Preparatoria (IPP) será de seis meses. Durante la audiencia, la imputada fue asistida por el defensor oficial Alejandro Castrán y optó por no declarar.

Actualmente, la niña y sus dos hermanos quedaron bajo el cuidado de sus abuelos maternos, por disposición de la Justicia. La denuncia inicial fue presentada por la asesora de Menores, Patricia Sirera, lo que activó una causa penal por presunto consumo de estupefacientes en un entorno familiar.

El caso se originó el pasado 2 de julio, cuando la mujer llevó a la pequeña al hospital. Según los primeros informes médicos, la nena presentaba desorientación, dificultad para caminar y balbuceos. Luego de varios estudios, se confirmó que padecía ataxia (trastorno motor) y se detectó cocaína en su organismo. La menor llegó consciente y, según se informó este martes, ya se encuentra fuera de peligro.

Aunque aún no hay una declaración oficial sobre cómo ocurrió el hecho, fuentes extraoficiales indicaron que la niña habría ingerido cocaína de forma accidental. Se presume que accedió a la sustancia en un momento de descuido, ya que su madre sería consumidora habitual.

Tras el avance de la investigación y con los resultados médicos, la mujer fue detenida el martes por la mañana en la vía pública, cerca de su casa. Días antes se había realizado un allanamiento en su domicilio, sin hallazgos de drogas. La imputación actual es por lesiones leves agravadas por el vínculo.

El caso continúa bajo investigación mientras la Justicia analiza responsabilidades y define el futuro de los menores involucrados.

Fuente: Tiempo de San Juan.