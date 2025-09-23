La tragedia registrada en el departamento 25 de Mayo sigue siendo investigada por las autoridades y en las últimas horas se conoció un dato impactante. La madre de esta familia debió arrojar a su bebé de 1 año para poder salvarlo.

El ayudante fiscal Elizondo, contó en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00), que ellos tomaron conocimiento del hecho sobre las 02:00 de este martes. En esa vivienda de la localidad de La Chimbera residía Danisa Agüero de 24 años, con su hija de 7 años y su bebé de 1 año hacen unos 7 u 8 meses, ya que son oriundos de Mendoza.

“La mujer gritaba por pedir ayuda, intentó salir por la puerta principal y no pudo. A través de la ventana arrojó el bebé, salió ella y al querer sacar la nena no pudo por el humo y el fuego que les hicieron imposible el rescate”, relató la autoridad.

Sumado a esto, Elizondo reveló en qué estado se encuentran los dos sobrevivientes del incendio. La madre tiene el 50% de su cuerpo de quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo en el Marcial Quiroga. Por otro lado el bebé se encuentra en la parte de Pediatría del hospital Rawson por intoxicación con monóxido de carbono.