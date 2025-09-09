Este martes 9 de septiembre luego de más de 5 años arranca el juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven sanjuanina que perdió la vida luego de ser operada de amígdalas. En ese contexto su madre habló desde la vereda de Tribunales, asegurando que el médico acusado fue quien causó la muerte de su hija, por lo que espera que pague por todo el daño que provocó.

Cintia Aboal es la madre de Julieta y la principal impulsora de este pedido de Justicia por su fallecimiento, teniendo a un solo señalado: el doctor Maximiliano Babsía. Ante el móvil de Canal 13 la mujer relató cómo fue el trabajo del especialista durante los últimos días de vida de su hija.

“Babsia está sentado en el banquillo de los acusados, fue el responsable de la muerte de mi hija y la tiene que pagar. Le tocó a mi hija pero le puede pasar a cualquiera con profesionales negligentes como él. Yo estuve continuamente con Juli, el día de la cirugía su papá la acompañó. Nos dijo que la cirugía salió perfecta”, contó.

Julieta fue operada en el 2020 en la Clínica Cáceres, donde simplemente debían retirarle las amígdalas. Antes de que la intervinieran, sus padres hablaron con el médico sobre la medicación que deberían comprar una vez se diera la operación.

El día llegó, la extirpación se llevó a cabo y de manera sorpresiva Babsía les pidió otro medicamento. Ante esta situación la madre de la joven buscó en internet para qué se indicaba este producto y descubrió que el mismo se le recetaba a pacientes con hemorragias.

"Nos pareció raro, la operaron un lunes y fuimos a control el jueves, ella mencionó que tenía muchísimo dolor en el lado derecho. Él le dijo que se quedara tranquila porque había tenido que escarbar mucho en el lado derecho para sacar la amígdala. Al día siguiente Julieta se levanta para ir al baño, estábamos las dos solas a la noche empezó a vomitar sangre. Lo último que me dijo fue: "Mamá me ahogo", tuvo una hemorragia terrible y se desmayó", relató entre lágrimas.

Cintia pidió ayuda a los gritos y efectivos que estaban en un puesto policial a pocos metros se acercaron. Subieron a Julieta a una camioneta y la llevaron a la guardia del Marcial Quiroga, prácticamente bañada en su propia sangre.

"Tuvo un shock hipovolémico, estábamos las dos bañadas en sangre. Me comuniqué con Babsía, él se acercó a la guardia, dijo que la hemorragia que tuvo Julieta fue "por el desprendimiento de una cascarita". Él dijo que era normal, que la iban a llevar a la terapia del Rawson porque él tenía su equipo ahí. La trasladaron, nos dijo que había que quedarse tranquilo porque era normal", manifestó.

El Dr. Babsia no le indicó ningún estudio ni tampoco se presentaba regularmente para controlar la evolución de su paciente. Solamente se apersonó cuando Julieta tuvo otro episodio que fue el que terminó poniéndolo fie de forma prematura a su vida.

“Al día siguiente a la madrugada nos llamaron a las 03:00 porque había tenido una hemorragia mucho más grande. La llevaron al quirófano, él había tocado una arteria que se terminó de romper, trataron de salvarle la vida a Julieta. Perdió el 80% de su sangre, el cerebro dejó de recibir el oxígeno que necesitaba y a las 48 horas le decretaron muerte cerebral. Babsía además de ser un profesional negligente, como persona dejó mucho que desear”, concluyó.