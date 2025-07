Desde hace algunos días, los medios de comunicación afirman que este viernes habría finalmente una sentencia en la Megacausa Expropiaciones. Sin embargo, el abogado de Graffigna aseguró que desde el Tribunal no se comunican con ellos, por lo que no tienen idea si esto ocurrirá.

Marcelo Fernández, abogado de Graffigna, se refirió a esta cuestión en Mirá quien habla (de lunes a viernes a partir de las 11:00). En ese contexto, aseguró que no tienen una comunicación fluida con los jueces que están encabezando esta causa que lleva tantos años desarrollándose.

“El Tribunal no ha confirmado nada; una vez más, nos notificamos por los medios. A raíz de esa publicación periodística, la Dra. Sandra Leveque, defensora oficial, pidió al Tribunal que le confirmen si esto era verídico. La respuesta dio a entender que nos íbamos a enterar antes que la prensa. No fue así y terminaron la audiencia del miércoles diciendo algo que no dejó muy claro nada. No tengo la más mínima idea de si el viernes va a suceder eso”, expresó.

En ese contexto, adelantó que si llegan a declarar culpable a Graffigna, él apelará a la Corte. Por otro lado, Fernández volvió a insistir en este trato lejano que han tenido siempre con el Tribunal. Directamente recordó cómo, desde el inicio de la causa, a su cliente no le permitieron defenderse con pruebas.

“No debe existir causa en Argentina donde un imputado se entera de que hay una investigación en su contra por los medios, se presenta durante 2 años, acredita que está a disposición de la Justicia, presenta pruebas y de un día para el otro lo detienen con una preventiva de 3 años contra todas las normativas constitucionales”, remarcó.

Por otro lado, hizo una acusación directa contra el Ministerio Público Fiscal. El letrado aseguró que uno de sus miembros tuvo una reunión con Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, buscando apoyo para condenar a Graffigna, asegurando que si era absuelto, la provincia debería realizar un enorme desembolso de dinero.

“Tenemos entendido que la parte querellante, específicamente el representante de la Fiscalía, ha tenido comunicación directa con el gobernador en 2024. Le informó que si el Tribunal decidía absolver a los imputados, la provincia tendría que salir a pagar 300 millones de dólares. Es una mentira; no hay un cálculo porque ellos nunca presentaron de cuánto habría sido la estafa”, sentenció.