La mujer que denunció al concejal de Valle Fértil de usurpación, rompió el silencio

Una mujer denunció a su ex pareja, un concejal de Valle Fértil, expresando que le usurpó la casa donde ella vive. Se trata del concejal de Juntos por el Cambio, Pedro Lucero, a quien la ex pareja, identificada como Lucía Leglise, lo acusa de usurpar su vivienda. Finalmente, en comunicación con Canal 13 San Juan, rompió el silencio y habló sobre la violencia de género que había vivido en su relación.

“Me sacaron del domicilio donde él está ahora. El día lunes abrí las cámaras de seguridad con el celular y me encontré con que no funcionaban”, comenzó relatando. “Un chico me ayudó a retroceder en las grabaciones y a las 11 y minutos, alcanzo a ver un auto que no es mío, que lo reconocí y era su auto. Ingresó a mi casa con su mamá, había otra chica y otro sujeto”.

La mujer comentó que desde que se separaron, él jamás volvió a esa casa. “Las dos llaves están en mi poder. Él ha ingresado sin llave, sin autorización judicial, donde hay pertenecías mías y está todo lo mío”. Cabe destacar que el sujeto tenía una orden perimetral que Leglise había colocado en contra de Lucero.

“Tiene antecedentes, yo no levanté la perimetral. Después seguimos en convivencia, lo perdoné porque lo quería, porque yo con él había formado una familia. Yo me fui atrás de él cuando tenía mi vida en Caucete por un objetivo, cuando la mujer quiere, hace todo por amor”.

Por último, reveló que ha radicado dos denuncias por episodios de violencia de género, en el año 2017 y 2023. “La relación comienza en 2013 y en el 2017 tuve el primer episodio de violencia. Él me tiró al piso y me amenazó con un cuchillo cuando yo tenía a nuestro bebé en brazos”, explicó.

“En 2023 se presentó otro episodio más. Yo no denunciaba porque pensaba que él podía cambiar. Siento que es un hombre que sacó lo peor de mí, fue una relación tormentosa”, concluyó.