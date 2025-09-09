La razón por la que desestimaron la denuncia contra el intendente de Zonda

Luego de conocerse que la Justicia desestimó la denuncia contra el intendente de Zonda, Juan José Atampiz, el fiscal a cargo del caso explicó al móvil de Canal 13 la razón de su decisión. Francisco Nicolía contó que la acusación por parte del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan (SEP) no constituye un delito y que se debe a cuestiones internas.

El fiscal explicó que la desestimación de la denuncia tiene que ver porque entiende que no se ha producido delito alguno, ya que estas situaciones atañen exclusivamente al funcionamiento interno del municipio. "Será el intendente quien tendrá que evaluar cada uno de esos casos en particular. A través de los distintos reglamentos, del convenio colectivo de trabajo que exista en el municipio, el intendente tendrá que resolver cada uno de esos casos en particular, con sanciones como suspenderlos o cesantearlos", expresó.

Fiscalía dejó plasmado todas las circunstancias del caso para que el intendente decida si tomará o no, cartas en el asunto.

Uno de las soluciones a esta situación sería que desde intendencia se les haga un sumario administrativo con el objetivo de determinar cuál es la situación de cada uno de estos empleados. Al conocerse la realidad de cada uno de estos trabajadores, el intendente deberá de resolver.

A pesar de la desestimación, la parte denunciante puede plantear una revisión. Dicho dictamen será revisado por el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, quien puede coincidir con el criterio del fiscal o no.

El caso

El intendente de Zonda, Juan José Atampiz, fue denunciado ante la Fiscalía por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de San Juan, que lo acusa de presuntos delitos de estafa contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, malversación de caudales, nepotismo y asociación ilícita.

Cabe mencionar que, con anterioridad, concejales del municipio habían hecho visible esta problemática y mencionaron que estaban a disposición de la justicia para avanzar con el caso. Según trascendió en Canal 13, los salarios de estas personas oscilan entre los $500.000 y $900.000, según el cargo.

La presentación fue realizada por el secretario general del SEP, José Alberto Díaz, con el patrocinio de la abogada María Vanesa de Dax Sansó, e incluye documentación, grabaciones y un acta notarial que respalda las acusaciones.

Según la denuncia, más de 100 empleados de planta permanente del municipio no concurren a trabajar, aunque cobran sueldos completos y adicionales. En su lugar, las funciones son cubiertas por becarios y contratados, con remuneraciones considerablemente menores.

Durante una constatación realizada el 7 de agosto de 2025, Díaz acudió a la Municipalidad junto a una notaria y una escribana. El acta de verificación registró firmas anticipadas en planillas de asistencia, ausencias de personal que figuraba como presente y pagos de haberes con ítems sin justificación.

Entre los empleados señalados aparecen Alegre Pérez, Flores Víctor, Godoy Héctor, Oyola Juan Carlos y Rodríguez Gabriel Carbajal, quienes habrían firmado asistencia en días futuros sin presentarse efectivamente.

El SEP sostiene que los beneficiados con esta maniobra serían familiares directos y amigos del intendente Atampiz y del exintendente Miguel Atampiz, hoy diputado provincial. Entre ellos se menciona a esposas, hijos, cuñados y sobrinos.

“La situación configura un esquema de nepotismo y fraude al Estado, donde se favoreció económicamente a allegados del poder político en perjuicio de los trabajadores que cumplen con sus funciones y de los propios contribuyentes”, señala la presentación judicial.

La denuncia solicita la apertura de una Investigación Penal Preparatoria (IPP), la revisión de los legajos y liquidaciones de haberes desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, y la imputación de los responsables como autores o coautores de los hechos.

Como prueba, el sindicato adjuntó un acta notarial, planillas de liquidación de haberes, grabaciones realizadas en la municipalidad y el registro de una sesión del Concejo Deliberante de Zonda.