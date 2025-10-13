La provincia de San Juan todavía no tiene a un sucesor de Eduardo Quattropani. Después de casi tres meses las autoridades todavía no logran elegir al nuevo fiscal general. En ese sentido, trascendió que el Consejo de la Magistratura definiría la terna antes de las Elecciones Legislativas.

Todo indica que en los próximos días, los integrantes del consejo se reunirán de una vez por todas para avanzar con este procedimiento. El encuentro no pasaría del martes 14 de octubre, teniendo en cuenta que el plazo de 60 días hábiles que establece la ley, se cumple el 17 de octubre.

El objetivo principal es culminar con la definición de la terna, antes de que la provincia entre en veda electoral. La misma comienza a las 08:00 del 24 de octubre, teniendo en cuenta que el acto eleccionario comenzará 48 horas después.

Cabe destacar que ya se habían efectuado dos convocatorias anteriormente, pero ambas fracasaron. El primer llamado había sido para el 22 de septiembre pero se suspendió por no poder contar con la presencia de Laura Palma, ministra de Gobierno. El siguiente fue el 30 de septiembre ya que la abogada Valeria Torres se descompuso la noche previa.