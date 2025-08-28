Un caso surgido durante la mañana del pasado miércoles conmocionó a todo San Juan. Se trata de un hombre que fue devorado por la jauría que tenía en su casa en Pocito. Actualmente la investigación está siendo coordinada por Francisco Micheltorena, quien reveló cuáles son las pericias claves que están desarrollando.

El fiscal contó cómo están trabajando para esclarecer qué fue lo que pasó con Lucio Rafael “El Cafetero” Alameda. En ese sentido, reveló que si bien realizarán un ADN tradicional a los restos óseos, también generarán otras pruebas clave.

“Se va a hacer una pericia sobre los restos óseos y eso va a ser concluyente a una fecha y a la causa de muerte, en lo posible. Los huesos encontrados son un cráneo, un maxilar y otros huesos fraccionados. Vamos a hacer una autopsia psicológica que es importante para definir causa de muerte y para confirmar o descartar criminalidad, si bien no es concluyente, ayuda mucho”, expresó la autoridad en Estación Claridad.

Sin embargo, el elemento más importante con el que cuentan por el momento, es el teléfono del difunto. Las autoridades consiguieron encontrarlo en las últimas horas y someterán el dispositivo a distintos procedimientos para extraer todos los datos.

"Se encontró el celular de la persona en el lugar del hecho, sobre ese elemento de prueba podemos hacer un gran trabajo. Es un indicio muy relevante. Podemos aplicar una serie de técnicas investigativas que nos va a dar información valiosa. Él sólo tenía relación con una hermana que está en Buenos Aires. Habló el 16 de julio por última vez a través de su celular, porque era el cumpleaños de uno de ellos", concluyó Micheltorena.