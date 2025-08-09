Las empleadas de la Municipalidad de Rawson acusadas de desviar fondos fueron absueltas

En Tribunales, se dio este viernes el último capítulo del juicio oral y público que tuvo en la mira a Soledad Evangelina Cabezas Amarfil y Marina Isabel Mengual Calderón. Se trata de las empleadas de la Municipalidad de Rawson que en 2022 fueron acusadas de desviar fondos de la comuna. La resolución del juez Federico Rodríguez fue absolver totalmente a las trabajadoras, según contó en Compacto Trece, Horacio Rodríguez, uno de los abogados defensores de ambas.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Francisco Nicolia y Emiliano Pugliese acusó a las empleadas del delito de desvíos de fondos en el municipio rawsino. Por su parte, Antonio D’amico y el propio Rodríguez defendieron a las trabajadoras. Así las cosas, ambas partes presentaron pruebas y testigos en varias audiencias y este 8 de agosto se conoció el veredicto.

Tras la conclusión del debate, el juez resolvió absolverlas lisa y llanamente de la causa. Esto quiere decir, que el magistrado no encontró pruebas suficientes en contra de Mengual Calderón y Cabezas Amarfil. De habérsele presentado alguna duda, Rodríguez podría haberlas absuelto, pero con el beneficio de la duda. Algo que finalmente no ocurrió. De todos modos, los fundamentos serán leídos el 1 de septiembre.

Tras escuchar el veredicto, ambas empleadas municipales comenzaron a llorar y se abrazaron. La acusación pesaba sobre ellas porque se desempeñaban como cajeras en el municipio rawsino. En concreto, se las acusaba de cobrar diferentes facturas y quedarse con parte de lo recaudado, produciéndose de esta manera, un faltante en las arcas municipales. Esto habría ocurrido en el mandato anterior.

La defensa de ambas celebró la resolución del juez e indicó que todo nació de una desorganización total de la anterior administración, por lo que el error es en su totalidad administrativo. Rodríguez contó que el argumento de la defensa consistió en comprobar que el dinero siempre estuvo en el municipio y nuca salió del edificio. Por su parte, la fiscalía aseguraba que estas mujeres se lo habían llevado y después lo devolvieron "sorpresivamente”. Ante esto, el abogado señaló que sus defendidas siempre quisieron poner a disposición este dinero. El problema se dio cuando el tesorero de aquel entonces nunca se los recibió.

A pesar de este ida y vuelta entre las partes, una de las pruebas trajo más luz en el debate oral y público. A los domicilios de Cabezas Amarfil y Mengual Calderón, la Justicia se hizo presente para realizar allanamientos. En ninguna de estas operaciones encontraron documentación o dinero vinculado a esta investigación. Además, a las empleadas les incautaron sus celulares y nunca se les encontró mensajes implicatorios que se refieran de alguna forma al tema.

Empleadas acusadas y cesanteadas

Cabezas Amarfil y Mengual Calderón fueron cesanteadas luego del sumario administrativo que hicieron contra ellas. Sin embargo, una de ellas, al ser delegada gremial presentó un amparo y continuó trabajando en el municipio, incluso con un puesto aún más elevado, según destacó el abogado.