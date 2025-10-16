El fiscal de Flagrancia, Fernando Bonomo, brindó detalles sobre las pruebas reunidas contra Juan Cruz Rufino, el artista detenido en Chimbas acusado de amenazar de muerte a su novia y provocar daños en su vivienda. El Ministerio Público Fiscal confirmó los elementos de convicción que sostienen la imputación.

“Se imputó al señor Rufino el delito de amenazas simples en concurso real con daños. Se exhibieron todos los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público”, precisó Bonomo.

Según explicó el fiscal, durante la audiencia se expusieron pruebas contundentes que acreditan los hechos: los informes policiales, el acta del procedimiento, el llamado al 911 realizado por la víctima, los daños visibles dentro del domicilio y los testimonios coincidentes que dan cuenta del nivel de violencia ejercido por Rufino.

“Los hechos son claros: hubo amenazas, hubo daños. No tengo constancia de lesiones porque la víctima se negó a ser examinada por el médico legista, pero los elementos reunidos son claros y contundentes”, remarcó Bonomo.

El fiscal también confirmó que el acusado continuará detenido, aunque no se pidió prisión preventiva, sino que permanecerá bajo esa condición “a fin de evitar riesgos procesales”. La jueza del caso resolvió mantener su detención y derivar el expediente a la Unidad Fiscal de Violencia de Género (UFI CAVIG), donde el caso tendrá un abordaje integral y psicológico.

“Entiendo que este tipo de violencia intrafamiliar requiere intervención profesional y acompañamiento a la víctima. Por eso me declaré incompetente y dispuse la remisión de la causa a CAVIG, que cuenta con los equipos técnicos adecuados”, explicó Bonomo.

En cuanto al estado del acusado, el fiscal confirmó que Rufino llegó a autolesionarse, dándose golpes en la cabeza con una computadora, lo cual fue constatado por el informe médico.

Por otra parte, Bonomo señaló que, si bien el Ministerio Público informó que Rufino no tiene condenas firmes, sí posee antecedentes penales. “Tiene una suspensión de juicio a prueba del año 2022 por un delito de lesiones agravadas por el vínculo, también tramitado en la UFI CAVIG. Esa probation la ha incumplido porque ha cometido un nuevo delito”, indicó.

Además, el acusado está bajo investigación preliminar por presunta estafa en una causa abierta en la UFI de Delitos Informáticos. Con esta decisión judicial, el expediente pasará a manos de CAVIG, donde se iniciará un nuevo plazo de 72 horas para formalizar la investigación penal y definir los próximos pasos en la causa que mantiene a Rufino privado de la libertad.