La Corte de Justicia de San Juan autorizó la puesta en marcha del sistema de subasta electrónica, que permitirá realizar remates judiciales a través de una plataforma web, optimizando la transparencia y la accesibilidad de los procesos. La medida fue explicada por Mauricio Cerezo, subsecretario administrativo de la Corte, en una reunión virtual vía Zoom.

Según Cerezo, la ley de procedimientos de San Juan ya contemplaba esta modalidad como una alternativa para remates judiciales, otorgando a la Corte la facultad de implementarla “cuando estén dadas las condiciones tecnológicas”. La provincia se convertirá así en la décima del país en contar con subastas electrónicas

Entre las ventajas, destacó que la plataforma permitirá que cualquier ciudadano argentino, persona física o jurídica, pueda participar y pujar en los remates judiciales. Esto incrementará la cantidad de postores y, como consecuencia, el valor final obtenido beneficiará a los acreedores, garantizando además el rol de los martilleros tradicionales.

“La plataforma será de fácil acceso y permitirá articular los remates dentro de los parámetros establecidos por el código de procedimiento, con intervención de los martilleros en todo momento”, explicó Cerezo.

El sistema comenzará a funcionar a partir del 1 de diciembre. En las próximas semanas se firmará el contrato con la empresa proveedora, seguido de jornadas de capacitación para abogados, martilleros, operadores judiciales y profesionales involucrados en los remates.

Por su parte, la dirección de informática de la Corte ya inició el trabajo técnico para que la plataforma esté disponible en la fecha prevista, asegurando que todos los remates posteriores se realicen de manera digital.