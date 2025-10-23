Luis Leonardo Olivera había tenido la oportunidad de reinsertarse en la sociedad luego de que la Justicia sanjuanina le otorgara una “probation” tras haber cometido un robo en septiembre de 2024. Sin embargo, lejos de aprovechar esa posibilidad, volvió a delinquir.

El hombre había recibido una condena condicional en un juicio abreviado, pero reincidió y fue nuevamente detenido en febrero de este año. Este miércoles 22 de octubre, Olivera volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, reconoció su responsabilidad en el nuevo hecho y fue condenado a prisión efectiva.

Por este último delito recibió una pena de 4 meses de prisión, que se unificó con la condena anterior de 1 año y 3 meses, quedando una pena única de 1 año y 7 meses de prisión efectiva. Además, el juez declaró su reincidencia.

El robo por el que había sido beneficiado en 2024 ocurrió en un local céntrico, de donde sustrajo tres notebooks que nunca fueron recuperadas. Personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo las órdenes del fiscal Juan Manuel Gálvez y del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, llevó adelante una investigación exhaustiva que permitió identificar y detener al autor, gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.