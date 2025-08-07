Este jueves, Cristian Abel González fue condenado en un juicio abreviado a pasar 2 años en el Servicio Penitenciario Provincial. El joven de 26 años y un cómplice intentaron robarle a un vecino y al verse complicada esta maniobra lo balearon, por lo que la Justicia decidió darle una pena de prisión efectiva, según informó una fuente judicial.

La Jueza de Garantías, Verónica Chicon, resolvió condenar a Alfaro a una pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Abuso de Armas. Sin embargo, al contar con una condena anterior, se le unificó la pena, quedando a 2 años de prisión efectiva que este cumplirá en el Penal.

El hecho

Un violento incidente tuvo lugar el 18 de abril de 2025, cerca de las 21:00 horas, en el Barrio Las Lilas. Cristian Abel González, residente de la casa 9, manzana B, fue baleado en la puerta de su hogar por dos hermanos, identificados como Ángel y Cristian Alfaro, tras un altercado.

Según el relato de González, la confrontación comenzó cuando salió de su casa para hacer unas compras. En el camino, se cruzó con los hermanos Alfaro, quienes lo insultaron y amenazaron, diciéndole "vení, vení, te vamos a quitar la campera".

Al regresar a su domicilio, los hermanos lo siguieron y lo encararon nuevamente en la vereda. La discusión escaló, y, en un momento, la pareja de González, Rocío Bajinai, salió de la vivienda. Fue entonces cuando Cristian Alfaro sacó un revólver pequeño de entre sus ropas y efectuó cuatro disparos. Dos de los proyectiles impactaron en los pies de González, uno en cada pie.

Tras el ataque, los hermanos Alfaro huyeron del lugar. La policía y una ambulancia llegaron a los pocos minutos, alertados por la llamada de un vecino al 911. La investigación del caso se encuentra en curso.