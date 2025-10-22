Axel Muñoz, el joven acusado de haber efectuado tres amenazas de bomba consecutivas en una escuela de Rawson, continúa detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de que la Justicia resolviera extender su prisión preventiva por 30 días.

Durante los últimos tres días hábiles, Muñoz tuvo asistencia perfecta en Tribunales, donde participó de diversas audiencias, incluso de algunas en las que no tenía relación directa con los temas tratados. El viernes pasado se produjo un cruce entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Fiscalía de Estado, cuya resolución se leyó el lunes. Finalmente, este martes se llevó a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar.

En esa instancia, el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, junto a los abogados querellantes que representan a Fiscalía de Estado, solicitaron mantener la detención del acusado. En contrapartida, la defensa, a cargo del abogado Iván Román Martín, pidió que Muñoz pudiera continuar el proceso en libertad bajo medidas menos gravosas.

La jueza Carolina Parra resolvió rechazar el pedido de la defensa y renovar la medida cautelar, por lo que el joven seguirá detenido al menos por un mes más.

Muñoz está imputado por haber realizado tres llamados telefónicos en días consecutivos a una institución educativa rawsina, en los que advertía sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos. Estas amenazas obligaron a interrumpir las clases y a activar el protocolo de emergencia en cada jornada, hasta confirmar que se trataba de falsas alarmas.

Tras una investigación, los efectivos lograron identificar a Muñoz como uno de los presuntos autores. Se trata de un joven con antecedentes penales y condenas previas, incluyendo una pena de tres años de prisión condicional, dictada en una causa instruida por la UFI ANIVI.

Con esta nueva resolución judicial, el caso seguirá bajo investigación mientras el acusado continúa alojado en el penal provincial, a la espera de la definición de su situación procesal.