Un nuevo caso de fraude virtual conmociona a San Juan. Una vecina de Chimbas perdió más de 3.600.000 pesos luego de ser engañada por delincuentes que le ofrecieron falsos descuentos en la cadena de supermercados VEA. La víctima, identificada como Lidia Oviedo, de 62 años y domiciliada en Villa Obrera, hizo la denuncia tras comprobar el millonario perjuicio económico.

Según relató a la Policía, todo comenzó días atrás cuando recibió un llamado por WhatsApp de supuestos agentes del súper, quienes le ofrecieron promociones para abaratar sus compras. Convencida de la propuesta, la mujer brindó su correo electrónico y otros datos personales.

A partir de allí, comenzó su pesadilla: en pocos minutos detectó que desde su cuenta de Mercado Pago se realizaron cinco transferencias por un total de 710 mil pesos. El golpe más fuerte llegó después, cuando revisó el resumen de su tarjeta Naranja X y descubrió consumos no autorizados por 2 millones 890 mil pesos.

Los investigadores sospechan que, además de compartir información personal, la víctima pudo haber entregado sin darse cuenta su clave de acceso o incluso descargado una aplicación maliciosa, lo que permitió a los estafadores tomar control de su celular y manipular sus cuentas financieras.

La denuncia fue recepcionada en la Central de Policía, y posteriormente tomó intervención la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que ya trabaja para rastrear el origen de las transferencias y la llamada que activó la maniobra.