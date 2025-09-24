El lunes se viralizó un video en el que una mujer embarazada golpeaba a un menor en plena calle Mendoza, en Chimbas, cerca de una estación de servicio. Las imágenes, filmadas por un testigo, mostraron la violencia ejercida contra el niño y provocaron conmoción en la comunidad.

Fuentes judiciales confirmaron que, pese a no existir una denuncia policial, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG inició una investigación de oficio. Los fiscales coordinadores Claudia Ruiz Carignano y Roberto Ginsberg encabezaron las actuaciones, junto con personal del programa 102 de protección de menores.

Tras dos días de búsqueda, se logró ubicar el domicilio de la mujer. Allí intervinieron equipos especializados en contención, quienes resolvieron separar a los niños de su cuidado. Actualmente, quedaron al resguardo de un familiar directo.

La Justicia no confirmó aún si se iniciará una causa en su contra, aunque se dispuso que el niño fuera examinado por un médico legista para constatar las lesiones sufridas.