Este viernes quedó en libertad el cantante Juan Cruz Rufino, quien enfrenta una segunda causa judicial por violencia de género. Si bien el artista pudo irse a casa, aún debe esperar a que la justicia determine si él agredió a su pareja y qué condena le cabría por este hecho.

Rufino llevaba más de 24 horas detenido, hasta que este viernes se presentó en audiencia de Cavig en donde resolvieron liberarlo, pero seguirá siendo investigado por los próximos cinco meses por el delito de amenazas simples y daños en perjuicio de su pareja.

La detención de Rufino sucedió después de que su pareja llamó a unos familiares para pedirles que fueran a buscar a su bebé porque, ya que tenía miedo de que el pequeño sufriera algún daño en medio de la crisis de Rufino. La chica también llamó al 911 para pedir auxilio porque aseguró que el hombre estaba violento y que incluso se estaba dañando a sí mismo.

Después de estos llamados de auxilio, la novia del cantante aseguró que en realidad no hubo violencia de género y se negó a hacer la denuncia. Igualmente, las autoridades intervinieron de oficio y Flagrancia inició una investigación.

Este jueves hubo una audiencia de Flagrancia en donde el abogado de Rufino pidió que lo liberaran porque el joven debía ensayar para su presentación en la Fiesta Nacional del Sol. La Justicia resolvió pasar el caso a la UFI Cavig que se encarga de casos de violencia de género y en la tarde de este viernes resolvieron liberarlo.

Esta es la segunda vez que Rufino tiene denuncias por violento. Es que en febrero de 2022 una joven identificada por sus iniciales como M.G. aseguró que ella estaba en la casa de él cuando él comenzó a agredirla y hasta le pegó con una tabla de cocina.

El 24 de mayo del 2022, el juez Diego Sanz le imputó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, y después de un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, el juez le impuso una probation por un año. Durante cuatro meses hizo tareas comunitarias no remuneradas en una municipalidad y pagó una reparación simbólica de 6.000 pesos.