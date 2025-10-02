La trama judicial que involucra a Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola sumó este miércoles un nuevo capítulo en Tribunales. Ella, quien por celos terminó exponiendo a su exmarido narcotraficante en Chimbas, fue absuelta en la causa penal que le abrieron tras el escándalo que protagonizó en la vivienda del hombre.

Distinta es la suerte de Alcayaga, quien seguirá tras las rejas a disposición de la Justicia Federal después de que le encontraran 594 gramos de cocaína en su casa.

El caso se originó en la madrugada del martes pasado, en una vivienda de la Villa 1 de Mayo, cerca de las calles 25 de Mayo y Díaz. Alcayaga llamó al 911 para denunciar que su exesposa había irrumpido en la propiedad, rompiendo una puerta, pese a que pesaba sobre ella una orden de restricción.

Loyola, por su parte, también pidió presencia policial asegurando que el hombre la había amenazado con un arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron, se toparon con algo más que un conflicto familiar. En la vivienda hallaron envoltorios con cocaína que pesaron en total 594 gramos, además de una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y 676.200 pesos en efectivo.

Alcayaga, de nacionalidad chilena, quedó detenido en el fuero federal, mientras que Loyola fue aprehendida y derivada al sistema de Flagrancia. La fiscal María Paula Carena la acusó por daños, violación de domicilio y desobediencia judicial, ya que había roto la puerta e ingresado al inmueble en contra de la orden dictada por el Juzgado de Familia.

Sin embargo, este miércoles, al momento de resolver su situación, el juez Carlos Lima sorprendió al absolverla. Según explicó una fuente judicial, el magistrado entendió que no existió “conducta antijurídica”, dado que la prohibición de acercamiento dictada el 1 de agosto de 2025 no fijaba un plazo de vigencia. Bajo esa interpretación, consideró que no correspondía imputarle los delitos sostenidos por la fiscalía y ordenó su inmediata liberación.

De todas formas, la fiscal Carena dejó en claro que no comparte la resolución. Argumentó que la restricción estaba plenamente vigente y que Loyola sí había incurrido en un delito, por lo que anticipó que apelará el fallo.