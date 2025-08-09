Los policías que golpearon salvajemente a un obrero quedaron en libertad. Se trata del oficial subayudante Cristian Aciar, y los agentes Gabriel Mariño y Alejandro González quienes están acusados de violencia institucional tras propinarle una paliza a un preso en los pasillos de la Comisaría 6º. Los efectivos seguirán las alternativas de la investigación penal preparatoria en libertad por decisión del juez de impugnación, Juan Carlos Caballero Vidal.

Luego de estar un poco más de un mes tras las rejas, los policías recuperaron la libertad. Los abogados defensores de estos habían presentado una impugnación de medidas cautelares. Marcelo Fernández y Nadia Derka defienden al oficial Cristian Aciar, Claudio Vera y Ester Iragorre a Alejandro González, mientras que María Rosa Sánchez y Gustavo Sánchez patrocinan al agente Gabriel Mariño.

El argumento de las tres defensas fue que albañil Víctor Cristian Morales sufre de problemas de droga. Incluso, uno de los abogados indicó que en un escrito de los policías actuantes vieron al trabajador autoagredirse. Otro de los letrados señaló que la víctima no consume cocaína, sino “crack”, estupefaciente que lo hace poner violento e incluso quedar como zombi.

Estos motivos fueron estudiados por el juez de impugnación, que resolvió que la calificación del delito que le impusieron admite la libertad y, por lo tanto, pueden continuar en libertad mientras dure la investigación penal preparatoria. La fiscal de Impugnación, Marcela Torres había solicitado que siguieran presos.

Los tres integrantes de la fuerza están imputados por los delitos de delito de vejaciones y apremios ilegales en concursos ideal con lesiones graves agravadas por ser cometidas en rol de su funcionario público. En el caso de Mariño por ser autor y de Aciar y González por ser partícipes principales. El juez de garantías Mariano Carrera dictó la prisión preventia por tres meses para los tres implicados y el plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP)

En los próximos días, el fiscal investigador de la causa, Iván Grassi, ampliará la acusación contra estos tres uniformados. Es que el representante del Misterio Público Fiscal cree que los policías adulteraron un documento público para cubrirse de su accionar violento y privaron de la libertad en prejuicio del albañil.

La violenta paliza ocurrió en la madrugada del 1 de julio en los pasillos de la Comisaría 6º de Rawson. Morales y Maximiliano Martínez, amigo de la víctima, fueron arrestados por un supuesto altercado en la vía pública. Una vez en la seccional, según relató el amigo del agredido, los habrían obligado a desnudarse casi por completo, pero el obrero se negó, lo que provocó la furia de uno de los efectivos que lo llevó a un calabozo y comenzó a pegarle.

La familia del agredido contó que encontraron a Morales con convulsiones y graves lesiones en la cabeza, casi inconsciente. Los estudios médicos confirmaron un impactante diagnóstico. El informe del doctor Patricio Castillo indicó que Morales presentaba fracturas en el cráneo, en la región del oído, los huesos de la nariz y acumulación de sangre en el interior del cráneo. La tomografía realizada por el doctor Emiliano Giovanetti confirmó la existencia de una craniectomía reciente y la gravedad de las lesiones. El peligro de vida fue real, no potencial, según la valoración médico-legal.