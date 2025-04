Roberto Montilla, juez sanjuanino, tuvo hoy su audiencia de formalización. Esto se debe a que está acusado de presuntamente querer favorecer a un detenido por presunta estafa. Si bien el acusado intentó no presentarse, el magistrado que lleva adelante el caso exigió su presencia.

Montilla está siendo investigado actualmente por dos delitos. El primero tiene que ver con su intento de ‘favorecer’ a José Benito Martín, un hombre detenido por presuntamente cometer una estafa. El acusado llamó a la comisaría 4.ª y pidió que el aprehendido fuera trasladado a una residencia de adultos mayores, para luego presentarse en la sede policial para hacer el mismo pedido sin tener éxito.

Horas después volvió a llamar presentándose como el juez de Garantías en turno, algo que no era cierto porque no tenía ninguna implicancia con el caso. Solicitó hablar con un oficial para consultar si se había realizado el traslado, confirmando que el mismo no había ocurrido. Posteriormente se contactó con la comisaría por tercera vez pidiendo que lo contactaran con el ayudante fiscal que estaba en el lugar.

Allí Montilla habló con el Dr. Emiliano Usín, a quien le volvió a insistir con que Martín fuera llevado a un hogar. El ayudante fiscal le respondió que el detenido estaba a disposición del juez de Flagrancia, por lo que él no tenía la potestad para aprobar esa solicitud. Fue por estos motivos que desde el Ministerio Público Fiscal lo denunciaron por actuar de forma ilícita.