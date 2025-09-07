La Unidad Fiscal de Violencia de Género (UFI CAVIG) de San Juan investiga un presunto caso de violencia de género que involucra a Maximiliano Tejada, un hombre ya condenado en 2020 por lesiones leves agravadas por el vínculo. Esta vez, la fiscalía lo acusa de desobedecer una orden judicial y de amenazar a su expareja. Por disposición del juez de Garantías, Tejada quedó detenido con prisión preventiva.

En su defensa, el acusado sostuvo que se presentó en la vivienda de su expareja porque sus hijos se encontraban solos y uno de ellos tenía fiebre. Según la defensora oficial Sandra Leveque, Tejada ingresó a la casa mientras grababa la situación que atravesaban los menores.

“El padre aseguró que la madre de los niños no estaba en el domicilio y que lo acusa de dejarlos solos mientras ella había salido a bailar”, explicó Leveque. Además, la defensa indicó que utilizará estos videos como prueba para respaldar la versión de Tejada.

A pesar de estos argumentos, la Justicia decidió mantener la prisión preventiva del imputado, quien enfrenta cargos provisionales por desobediencia a una orden judicial y amenazas en perjuicio de su expareja. La investigación continúa bajo la órbita de la UFI CAVIG.