Miguel Romero vuelve a ser noticia en San Juan por su historial violento y por el modo en que reincide una y otra vez. Apenas diez días atrás había conseguido salir en libertad luego de que su defensora oficial, Sandra Leveque, convenciera al tribunal de que podía seguir el proceso sin trabar la investigación, a pesar de que sobre él pesaban antecedentes por amenazas y un pedido de captura emitido en diciembre de 2024 por intimidar con un arma a su hermana. Sin embargo, ese beneficio resultó efímero.

El 11 de septiembre, Romero fue detenido nuevamente tras protagonizar un episodio que casi termina en tragedia. Según la investigación, atacó con un cuchillo a un vecino de apellido Calivar y lo hirió en la zona del bazo, dejándolo en estado delicado. Además, en el mismo hecho habría apuntado con un arma a la madre, la esposa y la cuñada del hombre herido, lo que agravó aún más su situación judicial.

Ante este cuadro, el fiscal Alejandro Mattar solicitó que quedara bajo prisión preventiva. La jueza Flavia Allende aceptó el pedido y ordenó que permanezca detenido por 30 días mientras avanza la causa. En esta oportunidad, los cargos que enfrenta son por lesiones graves y amenazas calificadas por el uso de arma, una combinación que complica aún más su panorama.

El prontuario de Romero no es menor: estuvo prófugo durante meses, fue arrestado en septiembre por una contravención callejera y también aparece vinculado a otros hechos de amenazas, incluso contra su propia familia. Con este nuevo expediente, suma ya tres causas bajo la misma carátula en menos de un año, consolidando un patrón de violencia que la Justicia ahora difícilmente pueda seguir pasando por alto.