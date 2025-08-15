El examen para ingresar a trabajar en el Poder Judicial siempre genera una enorme expectativa. En ese sentido, miles de personas participaron en la edición que se realizó en 2022. Por más que ya han pasado 3 años desde entonces, todavía hay más de 300 personas que aprobaron todas las instancias pero aún no están trabajando. Sobre esto, se decidió prorrogar la vigencia de los exámenes un año más, por lo que no deberán rendir otra vez.

Esta decisión fue comunicada mediante el Boletín Oficial que fue publicado recientemente. En dicho documento se anunció que, los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas en 2022 seguirán siendo válidos hasta 2026 inclusive. Esto se debe a que en un principio estaban vigentes hasta el 1 de agosto de 2025.

Cabe destacar que de esa instancia todavía hay unas 334 personas aprobadas que no accedieron a un puesto de trabajo. Por el momento, los afortunados que ya fueron incorporados a las filas del Poder Judicial son 207 de un universo de 541.

Por último, es importante mencionar que, si bien la prórroga ya es una realidad, esto no quiere decir que saldrá una convocatoria en el corto plazo. Por el momento, no hay información oficial que asegure que próximamente habrá un nuevo llamado para cubrir cargos vacantes.