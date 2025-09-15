Este lunes comenzó en San Juan el juicio contra tres policías de la Comisaría 20ª, acusados de aplicar apremios ilegales a un vecino de Angaco, identificado como Armando Vázquez, en un hecho ocurrido en mayo de 2024. Luego de más de un año, los uniformados se sentaron finalmente en el banquillo.

Los acusados son la oficial Emilse Pantano, el cabo Maximiliano Riveros y el agente Matías Durán. El proceso está presidido por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi y se espera que se extienda hasta el viernes, según fuentes judiciales. Por el Ministerio Público Fiscal, intervienen los fiscales Nicolás Schiattino y Roxana Fernández, mientras que los defensores son los abogados Joaquín Moine, Fernando Molina y José Manuel Beltrán, entre otros.

Se trata de un debate con pocos testigos, alrededor de diez, entre ellos la víctima, quien ofreció su relato ante el juez y se considera el testimonio central del caso.

Al agente Durán y al cabo Riveros se les imputa el delito de apremios ilegales, con penas previstas de 1 a 5 años de prisión. En tanto, la oficial Pantano enfrenta tres cargos: falso testimonio, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con penas que podrían alcanzar los 12 años de cárcel.

El hecho

Según la denuncia de Vázquez, a principios de mayo de 2024 se encontraba con amigos compartiendo bebidas alcohólicas. Al decidir regresar a su casa, se negó a conducir por estar ebrio y se reclinó en su auto para dormir. En ese momento, dos policías lo interrumpieron, diciéndole que “daba asco” y que se fuera del lugar. Vázquez respondió que no lo haría debido a su estado de ebriedad.

A partir de ese momento, los uniformados lo golpearon brutalmente. Según su denuncia, el agente Durán y el cabo Riveros lo subieron a la fuerza al patrullero y continuaron la agresión en el interior. Entre las frases que los policías le habrían dicho estaban: “Ya te voy a dar que te hagas el malito, ya te voy a dar que no te quieras subir al móvil”. El médico legista constató lesiones que tardarían entre 20 y 25 días en sanar.

La oficial Pantano fue incorporada a la causa meses después, tras confirmarse que encubrió a sus compañeros. Esa noche era jefa de patrulla, pero el presunto damnificado aseguró que en el patrullero solo estaban Durán y Riveros. Inicialmente, Pantano había declarado como testigo, asegurando que estaba presente en el patrullero, lo cual fue desmentido por otros testimonios.