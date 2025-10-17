Los sospechosos del crimen de Emir Barboza se presentaron ante la justicia
Este viernes, en horas del mediodía, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los siete sospechosos por el crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años baleado en el barrio Valle Grande
Este viernes al mediodía comenzó la primera audiencia por el caso del crimen de Emir, el niño que fue baleado en el interior del barrio Valle Grande, en Rawson. Allí, se presentaron por primera vez seis imputados por la muerte del pequeño. El octavo de los sospechosos, fue detenido este viernes en horas de la mañana, pero no se presentó junto a los otros imputados.
Los sospechosos son: Cristian Guajardo, Alan Bazán, Gonzalo Santander, Dante Carrizo, Hernán Carrizo y Jonathan Carrizo. Además, se detuvo a Gabriel Orostizaga, que era quien permanecía prófugo. Por otro lado, hay un menor de 17 años detenido que no participó de esta audiencia por lo que es menor de edad.
De las seis personas que se presentaron frente a la Justicia, solo tres viven en el barrio Valle Grande, otros dos en barrio La Estación y otro en el barrio Nuevo Cuyo. Cristian Guajardo, Alan Bazán y Hernán Carrizo son quienes tienen domicilio en el barrio donde ocurrió la muerte. Gonzalo Santander y Jonathan Carrizo tienen domicilio en el barrio La Estación y Dante Carrizo es quien figura con domicilio en el barrio de La Bebida.
Uno de los datos a los que pudo acceder Canal 13 es que hay varios con antecedentes penales. Bazán tiene tres años de prisión en suspenso por robo simple. Guajardo cumplió con 16 años de reclusión, mientras que Hernán Carrizo tiene causas abiertas sin condena.