Mamá de Emir:"Dejé todo en las manos de Dios, sé que se va a hacer justicia”

“Tengo muchos nervios de saber qué va a pasar, solamente quiero que se haga justicia”, expresó Rosalía, la mamá de Emir Barboza, el niño de 7 años que fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Valle Grande, en Rawson. La mujer habló con profunda tristeza y recordó a su hijo. “Mi hijo era un amor, sociable, jugaba con todos los niños. Así mi hijo descansa en paz y nosotros también”, dijo entre lágrimas.

En el día de la audiencia de formalización y de a 4 días del crimen del pequeño, la madre aseguró que confía en el accionar judicial y en su fe. “Confío en la justicia y en Dios también. Mi hijo iba a la iglesia, dejé todo en las manos de Dios, sé que se va a hacer justicia”, expresó.

El hecho ocurrió la madrugada del 14 de octubre, cuando Emir se encontraba en la puerta de la casa de sus abuelos. Según confirmaron fuentes judiciales, el niño recibió un disparo en el pecho y su padre lo trasladó de urgencia al hospital Marcial Quiroga, donde lamentablemente llegó sin vida.

Horas antes del crimen, en la misma zona se había registrado una pelea entre grupos de jóvenes que terminó con dos menores demorados. Minutos después de que la policía se retirara, se escucharon los disparos que alcanzaron al niño.

El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, informó que en el lugar se encontraron vainas de dos calibres distintos (9 mm y .22). “No descartamos que el proyectil que impactó en el niño haya sido de un calibre .22, pero hay que esperar el resultado de la pericia luego de la autopsia”, explicó el investigador.

Vecinos del barrio manifestaron su preocupación por los reiterados hechos de violencia y consumo de drogas en el sector, y reclamaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos episodios.