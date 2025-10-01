Mariana Tellechea: “Este caso marcó una distancia entre el poder político y la Justicia en San Juan”

Mariana Tellechea, hija del ingeniero desaparecido Raúl Tellechea, afirmó que el juicio que lleva más de dos décadas de espera entró en la etapa final y que la sentencia se dará a conocer entre el 21 y el 27 de octubre. “Es la posibilidad de culminar una etapa muy tortuosa de nuestra vida con una convicción que sigue intacta”, expresó en diálogo con Mirá Quién Habla.

En su testimonio, subrayó que el caso excede a su familia: “Mi sensación va más allá porque este delito afecta a toda la comunidad, no es que es un capricho nuestro”. También cuestionó a los imputados: “El nivel de descaro de los acusados es sorprendente. Si vos sos compañero de trabajo de alguien 11 años y desaparece, te involucrás, no te escondés”.

Tellechea consideró que el proceso judicial significó un quiebre en la provincia: “Este caso marcó una distancia entre el poder político y la Justicia en San Juan. Estamos ante la posibilidad de que un tribunal marque un hito y refuerce la creencia de que los poderosos no siempre salen impunes”.

El juicio se desarrolla en la Justicia Federal y tiene como acusados a ex directivos de la Mutual Universitaria, ex policías y al ex jefe de Policía de San Juan. Actualmente resta que los abogados defensores expongan sus alegatos finales y que los imputados hagan uso del derecho a sus “últimas palabras” antes de la sentencia.

En las últimas audiencias se sumaron momentos de tensión. El fiscal Francisco Maldonado acusó al abogado defensor Marcelo Fernández Valdez de intentar “demonizar a la familia Tellechea” en sus alegatos, al incorporar declaraciones mediáticas de la querella. El letrado respondió que se trató de un “abuso del derecho de defensa” y negó haber buscado desacreditarlos.

Raúl Tellechea desapareció el 28 de septiembre de 2004, tras denunciar un desfalco en la Mutual Universitaria. A 21 años del hecho, su familia espera que el tribunal, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra, dicte una sentencia que ponga fin a una lucha marcada por encubrimientos y acusaciones cruzadas.