Mariana Tellechea, hija del ingeniero desaparecido Raúl Tellechea, afirmó que el juicio que lleva más de dos décadas de espera entró en la etapa final y que la sentencia se dará a conocer entre el 21 y el 27 de octubre. “Es la posibilidad de culminar una etapa muy tortuosa de nuestra vida con una convicción que sigue intacta”, expresó en diálogo con Mirá Quién Habla.

Mariana Tellechea: “Este caso marcó una distancia entre el poder político y la Justicia en San Juan”

En su testimonio, subrayó que el caso excede a su familia: “Mi sensación va más allá porque este delito afecta a toda la comunidad, no es que es un capricho nuestro”. También cuestionó a los imputados: “El nivel de descaro de los acusados es sorprendente. Si vos sos compañero de trabajo de alguien 11 años y desaparece, te involucrás, no te escondés”.

Tellechea consideró que el proceso judicial significó un quiebre en la provincia: “Este caso marcó una distancia entre el poder político y la Justicia en San Juan. Estamos ante la posibilidad de que un tribunal marque un hito y refuerce la creencia de que los poderosos no siempre salen impunes”.

El juicio se desarrolla en la Justicia Federal y tiene como acusados a ex directivos de la Mutual Universitaria, ex policías y al ex jefe de Policía de San Juan. Actualmente resta que los abogados defensores expongan sus alegatos finales y que los imputados hagan uso del derecho a sus “últimas palabras” antes de la sentencia.

En las últimas audiencias se sumaron momentos de tensión. El fiscal Francisco Maldonado acusó al abogado defensor Marcelo Fernández Valdez de intentar “demonizar a la familia Tellechea” en sus alegatos, al incorporar declaraciones mediáticas de la querella. El letrado respondió que se trató de un “abuso del derecho de defensa” y negó haber buscado desacreditarlos.

Raúl Tellechea desapareció el 28 de septiembre de 2004, tras denunciar un desfalco en la Mutual Universitaria. A 21 años del hecho, su familia espera que el tribunal, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra, dicte una sentencia que ponga fin a una lucha marcada por encubrimientos y acusaciones cruzadas.