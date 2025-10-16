Matadero clandestino en Rawson: condenaron a un mes de prisión en suspenso al autor
Este jueves se conoció la condena para el hombre que estaba en pleno faenamiento de un caballo cuando la policía lo detuvo por una denuncia de que comercializaba la carne.
Se desmanteló un matadero clandestino en Rawson y su dueño fue descubierto por la policía cuando estaba en pleno faenamiento. La denuncia se radicó por un anónimo que dio aviso al 911 sobre el ingreso de un caballo a la vivienda que iba a ser faenado. La fiscal Daniela Pringles, comentó que recibió una condena de solo un mes de prisión en suspenso debido a que no cuenta con antecedentes.
“Cuando el personal de la Comisaría 24° arribó al lugar, se encontraron con pleno trabajo de faenamiento del caballo. Estaba descuartizado y estaban faenando su carne. Se procedió a la consulta del juez y se le pidió la detención”, acreditó Pringles.
Además de la carne del caballo, se secuestró gran cantidad de herramientas utilizadas para el faenamiento: cuchillos, ganchos, sierras, entre otros. El hombre, de apellido Vargas, fue presentado ante la justicia y aceptó la condena. “Fue en suspenso porque el señor no tenía antecedente alguno”, concluyó.