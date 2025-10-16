Matadero clandestino en Rawson: condenaron a un mes de prisión en suspenso al autor

Se desmanteló un matadero clandestino en Rawson y su dueño fue descubierto por la policía cuando estaba en pleno faenamiento. La denuncia se radicó por un anónimo que dio aviso al 911 sobre el ingreso de un caballo a la vivienda que iba a ser faenado. La fiscal Daniela Pringles, comentó que recibió una condena de solo un mes de prisión en suspenso debido a que no cuenta con antecedentes.

“Cuando el personal de la Comisaría 24° arribó al lugar, se encontraron con pleno trabajo de faenamiento del caballo. Estaba descuartizado y estaban faenando su carne. Se procedió a la consulta del juez y se le pidió la detención”, acreditó Pringles.

Además de la carne del caballo, se secuestró gran cantidad de herramientas utilizadas para el faenamiento: cuchillos, ganchos, sierras, entre otros. El hombre, de apellido Vargas, fue presentado ante la justicia y aceptó la condena. “Fue en suspenso porque el señor no tenía antecedente alguno”, concluyó.