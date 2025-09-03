Megacausa de expropiaciones: sancionaron al abogado defensor de Graffigna y aseguró: "Voy a apelar"

En las últimas horas, el Tribunal que llevó adelante la megacausa de expropiaciones en San Juan impuso una multa económica al abogado defensor de Santiago Graffigna, el letrado Marcelo Fernández Valdez. La sanción equivale a un salario mínimo del escalafón judicial, una cifra cercana a los $800.000, y generó fuerte repercusión en el ámbito jurídico.

El propio Fernández Valdez dialogó con Canal 13 y cuestionó duramente la medida, a la que calificó como un intento de “disciplinamiento arbitrario” que atenta contra el libre ejercicio de la defensa penal.

“Lamentablemente soy noticia yo y no un verdadero fallo que debió haber salido de ese tribunal, reconociendo que todo lo que se había dicho era absolutamente falso”, expresó el abogado. Fernández Valdez sostuvo que la sanción forma parte de un mecanismo de presión hacia los defensores que cuestionan las irregularidades de la causa. De este modo aludió a que “Estamos viendo una especie de veto, una intención de amedrentar a quienes nos animamos a decir la verdad". Seguidamente afirmó "Esta fue una causa armada, con la gran preponderancia de un actual ministro de la Corte de Justicia, el doctor Guillermo de Sanctis, que llevó adelante la denuncia con un abogado patrocinante”.

El letrado repasó que durante los tres años de juicio se presentaron alrededor de cien testigos, pero que ninguno logró sostener lo declarado en la etapa de instrucción. “Les destruimos toda la prueba. Pedimos falsos testimonios que fueron acreditados. Por eso estábamos convencidos de que el tribunal no iba a tener otra salida que dictar la absolución”, indicó.

La multa impuesta no fue el primer llamado de atención. Según relató, ya había recibido una advertencia por manifestaciones realizadas en un medio de comunicación. “En la primera oportunidad se me sancionó por declaraciones que hice fuera del tribunal, en un medio periodístico" dijo. Tras ello anunció: "No utilicé palabras ofensivas ni agravios, simplemente expresé mi opinión en un tono quizá un poco eufórico. Pretender sancionarme por eso es un absurdo, una muestra de soberbia del tribunal, que se comporta como policía del pensamiento”, denunció.

Respecto a la reciente multa económica, Fernández Valdez adelantó que no la dejará firme: “Voy a apelar la decisión. Ya estoy trabajando con colegas especializados y también recibí el respaldo de la Asociación de Abogados Penalistas, que me pidió todos los informes de la causa". Por ello sostuvo: "Muchos colegas me acompañan porque ven que esto es un antecedente gravísimo”.

El defensor de Graffigna no escatimó en críticas hacia la sentencia de la megacausa. “Esto dio lugar a la sentencia más arbitraria que haya conocido la provincia de San Juan". A su vez señaló que “Los jueces copiaron y pegaron argumentos que vienen repitiéndose hace años, usando todas las herramientas del poder contra ciudadanos particulares”. "No tuvieron el coraje ni el valor de ir contra lo que dice su superior jerárquico”, disparó.

En esa línea, señaló que sus expresiones se enmarcan en el derecho a cuestionar decisiones judiciales. “Existe una doctrina de la Corte Suprema, desde 1903, que habilita a recurrir fallos arbitrarios. Yo nunca ofendí a los jueces en lo personal, simplemente marqué que su sentencia fue arbitraria. Si no soportan la crítica, no sé quién les dio la autoridad para erigirse en supremos e intocables” expresó.

Para Fernández Valdez, lo resuelto por el tribunal excede su caso particular y afecta directamente a la libertad de ejercer la profesión. “Acá hay una ofensa gravísima contra garantías constitucionales. El artículo 14 me da derecho a ejercer una profesión lícita y eso es lo que está en juego. No es solo contra mí, es un precedente grave que puede disciplinar a otros colegas. Si yo me quedara callado, daría lugar a que esto se repita y a que muchos abogados prefieran no alzar la voz”, advirtió.

El letrado aseguró que continuará la vía judicial para revertir la sanción: “No puedo consentir una injusticia. Debo seguir adelante con la apelación, porque callarme sería avalar un atropello. Mi estilo siempre fue combativo frente a las injusticias, y en esta ocasión no será diferente”.

Finalmente, Fernández Valdez destacó el respaldo recibido de parte de la comunidad jurídica. “El sábado pasado, en la fiesta del Día del Abogado, recibí innumerables muestras de apoyo de colegas. Todos coincidimos en que esta conducta del tribunal es arbitraria y peligrosa”, remarcó.