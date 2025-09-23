La causa por el asesinato del empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta en Mendoza sumó una prueba decisiva. Una cámara de seguridad de Las Heras registró los instantes finales de la víctima, lo que permitió a la fiscalía reforzar la teoría de que el hecho se trató de un robo seguido de homicidio.

El dispositivo estaba instalado frente al Matadero de la localidad y grabó el momento en el que la camioneta Toyota Hilux del productor de Pocito terminó incrustada en la acequia de calle Paso Hondo. Según los investigadores, Nacenta ya había recibido un disparo y, en su huida, recorrió unas diez cuadras antes de perder el control del vehículo.

Las imágenes muestran cómo la camioneta avanzaba a gran velocidad de sur a norte, hasta que, metros antes de una intersección, las luces traseras se encienden y el rodado gira hacia la izquierda, cayendo en el zanjón. Vecinos que vieron la grabación sostuvieron que parecía estar escapando de algo. “Se pudo ver lo rápido que iba y cómo frenó antes de irse a la acequia”, contó un testigo de la zona.

El material coincide con lo declarado por habitantes del lugar, quienes aseguraron que aquella madrugada, cerca de las 0.50, no escucharon un gran estruendo, sino un golpe seco. Al salir a la calle, se encontraron con la camioneta en la acequia y con Nacenta ya sin vida en el interior.

En paralelo, testigos revelaron que horas antes el empresario había preguntado en reiteradas ocasiones por la ubicación del ex Penal de Mujeres, lo que generó desconcierto. Se presume que buscaba el lugar como punto de referencia, aunque se desconoce con exactitud el motivo.

Por el crimen, la fiscal Andrea Lazo imputó a Matías Exequiel Alonso Jara por homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. El joven fue detenido a pocas horas del hecho y permanece con prisión preventiva mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria.

