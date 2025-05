Los motivos que provocaron que una adolescente cayera desde lo alto de una tirolesa siguen siendo investigados. En ese contexto, una pericia demostró que los elementos de seguridad con los que cuenta el complejo están en mal estado.

La afectada es una adolescente de 15 años que había acudido al “Parque del Sol, Aventura y Trekking”. Allí se subió a una tirolesa, la guiaron los trabajadores del lugar y ahí se precipitó al suelo, cayendo sobre un vehículo.

Desde ese momento, la UFI Delitos Especiales comenzó a investigar. En ese contexto, realizaron una pericia a los elementos de seguridad que se les colocan a todos los asistentes a la hora de utilizar dicha atracción.

Según lo que reveló el fiscal Iván Grassi en Radio Sarmiento, un informe de Bomberos reveló fallas en estos artefactos. “El peritaje explicó que los elementos no estaban en condiciones. El arnés tenía un desgaste pronunciado, el cable no contaba con una línea de seguridad y la mosquetón no tenía su cierre, no estaba bien cerrado”, reveló.