El fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, se refirió en Canal 13, al proyecto aprobado recientemente que busca modificar el Código Penal e incluir agravantes para siniestros viales, contemplando factores como exceso de velocidad y consumo de alcohol.

En diálogo con este medio, Micheltorena destacó la importancia de que el proceso siga el cauce legislativo correspondiente. “Lo importante de esta situación es que el proceso que se sigue, entiendo que es el proceso adecuado, cada vez que es el proceso legislativo", dijo. "Normalmente ha habido mucho descontento y muchas opiniones en relación al tránsito vial. Lo importante aquí es que sean los legisladores, los representantes del pueblo, quienes establezcan y definan la situación en forma objetiva”, explicó.

El fiscal recordó que la última reforma en materia de delitos viales se realizó en 2017 y señaló que “muchos de los agravantes que contempla esta ley, la mayoría ya estaban en esa reforma". Tras ello señaló que "Lo definitorio de esta nueva reforma es que se eleva el mínimo de las penas, algo que resulta importante para quienes no están conformes con la legislación actual”.

Sobre las escalas de penas, Micheltorena precisó: “El mínimo parte desde cuatro años en el caso de homicidios culposos y, en concurso de agravantes, el mínimo parte de cinco años. El máximo va a ocho años cuando no hay concurrencia de agravantes, y cuando hay concurrencia de agravantes, puede llegar hasta 12 años”.

El fiscal advirtió que esta elevación de escalas máximas genera ciertos cuestionamientos. “Eso es un poco objetable en la ley, en el sentido de que se pierde o se difumina un poco la diferenciación entre el delito culposo y el doloso. Es una opinión personal, pero lo determinante es que sean los legisladores quienes definan la pena y la reforma”, subrayó.

Micheltorena destacó un aspecto central de la modificación: “Al fijar un mínimo de cuatro años, la persona no podrá acceder a la cancelación de la pena ni a la condena condicional en los casos de agravantes”.

Según explicó el fiscal, “los resultados y la aplicación, obviamente, como toda ley, se empiezan a ver a partir de que ha sido sancionada por la Cámara de Diputados y no ha sido vetada, o sea, cuando empiece a tener vigencia completa esta ley y, en caso de que no existan objeciones, se podrá aplicar”.

Micheltorena destacó la importancia de que la ley se sancione con rapidez para que entre en vigor: “Debe ser sancionada por el Congreso y, generalmente, ocho días después estará publicada. Lo importante es que la discusión no se dilate en la Cámara de Diputados por algún debate puntual respecto a los agravantes, que son muy similares a los ya establecidos en la normativa vigente”.

Sobre la técnica legislativa y la incidencia de la norma en la provincia, el fiscal aclaró: “Lo determinante es el mínimo de la escala, que parte en un supuesto de cuatro años y en otro desde cinco años. En nuestra provincia no tiene mucha incidencia que no se puedan aplicar ciertos mecanismos como la suspensión de juicio a prueba en casos de inhabilitación o lesiones agravadas". A ello sumó: "La norma establece que la suspensión de prueba, cuando esté vigente, se debe plantear en la primera oportunidad, aunque en nuestra provincia esto no tiene operatividad por un fallo plenario”.