Muerte de Carolina Sastre: pedirán que Flores siga preso cuatro meses más

El pasado 15 de enero en la Ruta 40 se produjo un siniestro vial que ocasionó la muerte de dos mujeres, una de ellas una sanjuanina llamada Carolina Sastre. El acusado es un hombre de nacionalidad boliviana que está cumpliendo con una prisión preventiva que termina en cuestión de días, por lo que Fiscalía buscará que se prorrogue.

El extranjero que está privado de su libertad es Eleazar Flores Condorí, quien se encuentra recluido en el Penal de Chimbas hace 8 meses. Adolfo Díaz, fiscal a cargo del caso, habló con el móvil de Canal 13 acerca de este tema.

“La medida de coerción tiene un plazo hasta el día 15 de septiembre. Esto se ha ido renovando cada 4 meses hasta el momento. Hubo una revisión hace 2 o 3 semanas atrás, donde no se hizo lugar a la revisión del caso que plantearon los defensores de Flores. Ahora vamos a solicitar que se renueve la medida por otros 4 meses más”, expresó.

El entrevistado explicó que seguirán insistiendo con esta medida, ya que entienden que las causas por las que se han venido fundando la prisión preventiva no han cambiado. Entre los motivos se destaca la posibilidad de una fuga. Por el lado de la defensa de Flores Condorí, vienen solicitando que su cliente cumpla con esta preventiva en su domicilio y no en el Penal.

“Ellos quieren que se cumpla en el domicilio argumentando que tiene dos hijos menores, pero están al cuidado de sus abuelos actualmente. Manifiestan que necesitan estar al cuidado del padre, es el único argumento que han presentado. Tenemos pruebas suficientes de que tiene parientes con los que había realizado viajes por los pasos fronterizos legales, pero otros también no por la parte formal, entonces se corre el riesgo de que pueda abandonar el país”, concluyó.