Los padres de Carolina Sastre, la joven que murió en el siniestro vial ocurrido el 15 de enero en Ruta 40, se presentaron este martes en Tribunales para exigir que la causa no se cierre con un juicio abreviado y avance a un juicio oral y público.

En diálogo con Canal 13 San Juan, expresaron su disconformidad con la posibilidad de que Eliazar Flores Condori, el imputado, reciba una pena mínima sin haber declarado públicamente qué ocurrió aquel día.

El hecho sucedió en Pocito y causó la muerte de Angélica Mundocore ,pareja del imputado, y de Carolina Sastre, de 29 años. En el auto en el que iba la joven también viajaban dos amigas que sobrevivieron pero resultaron gravemente heridas. Flores fue imputado por homicidio culposo doblemente agravado por conducción temeraria y multiplicidad de víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas graves.

“Queremos que el homicida se defienda en un juicio, mi hija ya no tiene voz”, manifestó María Teresa Seguí, madre de Carolina. La mujer cuestionó el rol del Ministerio Público Fiscal y aseguró que la familia de la víctima quedó relegada del proceso. “No estamos de acuerdo ni vamos a estar nunca de acuerdo con un juicio abreviado. No nos parece que procedan en casos de accidentes con víctimas”, afirmó.

Por su parte, Rubén Sastre, padre de la joven, remarcó que buscan verdad y justicia: “Este hombre mató a dos personas, dejó a dos chicas con secuelas y en ningún momento sabemos qué pasó. En un juicio debería declarar qué hizo, por qué lo hizo”.

La familia sostuvo que no se sintió representada durante el tratamiento de la causa. “No sé si quisiera que me defiendan, yo quiero que me dejen participar”, explicó Seguí. “Ellos se apoderan del caso, son los que tienen a cargo la causa y nosotros no tenemos voz ni voto. La víctima es mi hija, no la hija de ellos”, agregó en referencia al Ministerio Público Fiscal.

Además, los padres criticaron el tiempo que lleva la causa sin definiciones. “La Justicia se toma sus tiempos, que no son los nuestros”, lamentó la madre. También cuestionaron una eventual condena leve: “Si las penas van de 3 a 9 años por la cantidad de víctimas y heridos, darle tres años en la casa es casi faltarnos el respeto”, sentenció.

Hasta el momento, aún no se resolvió si la jueza será recusada ni si finalmente se llevará a cabo un juicio oral y público, como reclama la familia de Carolina. Mientras tanto, los allegados de la joven insisten en su pedido de justicia y participación activa en el proceso judicial.