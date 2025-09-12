A las 09:00 de este viernes 12 de septiembre comenzó una nueva audiencia por el caso Julieta Viñales. Luego de que desde la querella presentaran a sus dos peritos, en esta jornada dará declaraciones la médica que realizó el informe de anatomía patológica.

Según lo que informaron fuentes vinculadas al caso a este medio, en primer término declarará el Dr. Loiacono. Se trata del perito que presentaron desde la defensa de Maximiliano Babsia, el doctor que está acusado de ocasionar la muerte de la joven luego de extraerle las amígdalas.

Una vez que concluya la explicación de este profesional de la salud, será el turno de la Dra. Beatriz Vázquez. Este testimonio será realmente importante, ya que ella fue la encargada de realizar el informe de anatomía patológica sobre las muestras que se tomaron del cuerpo de Julieta.

Este documento mencionado consta de un estudio que realizan especialistas, mediante el análisis de tejidos u órganos. El procedimiento consiste en observar el material primero a simple vista y luego bajo el microscopio para detectar si hubo lesiones, hemorragias, infecciones u otras alteraciones.

Con esos datos, el médico elabora un documento en el que describe sus hallazgos y concluye qué le ocurrió a la difunta a nivel interno. Sumado a esto, hay expectativas por la posibilidad de que declare Cyntia Aboal, la madre de Julieta Viñales. Si bien aún no está confirmado por una cuestión de tiempos, está previsto que esto se produzca en un tercer término.